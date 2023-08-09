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Абхазия Информ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ ОБСУДИЛИ В ФОРМАТЕ ВКС

Новости Среда, 09 августа 2023 23:16
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ ОБСУДИЛИ В ФОРМАТЕ ВКС

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Cостоялось очередное совещание, посвященное обсуждению вопроса увеличения пропускной способности пункта пропуска на абхазо-российской государственной границе, в частности капитального ремонта старого моста.

В настоящее время движение автомобильного транспорта и пешеходов через государственную границу осуществляется по мостам через реку Псоу, реконструкция и строительство которых было осуществлено в рамках реализации межправительственного соглашения 2011 года за счет финансирования Российской Федерации.

Абхазская сторона неоднократно ставила вопрос о необходимости увеличения пропускной способности МАПП Адлер, и в настоящее время стороны ведут консультации по данному вопросу, в частности предусматривается капитальный ремонт старого моста.

Стороны ведут обсуждение проекта Соглашения, определяющего порядок и условия капитального ремонта моста, в том числе касающиеся финансирования работ и дальнейшего содержания.

Необходимо отметить, что Российская сторона уже приступила к выполнению подготовительных мероприятий по подготовке необходимой документации по реконструкции МАПП Адлер.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 августа 2023 23:28

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