В РОСАВТОДОРЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. В Федеральном дорожном агентстве в режиме видео-конференц-связи прошло совещание, посвященное обсуждению и согласованию проекта межправительственного соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о порядке проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания моста через реку Псоу между селом Веселое (Российская Федерация) и селом Гячрыпш (Республика Абхазия).

Документ разработан в целях дальнейшего укрепления и развития отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества и направлен на укрепление экономического сотрудничества и связей между двумя государствами, включая развитие транспортной, пограничной и таможенной инфраструктуры на российско-абхазской государственной границе, сообщается на сайте Росавтодора.

В мероприятии приняли участие представители российской и абхазской сторон. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, абхазскую – заместитель министра экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия.

В число членов экспертной группы по рассмотрению проекта соглашения вошли представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федерального дорожного агентства, Федеральной таможенной службы, Министерства экономики Республики Абхазия, Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, а также иных заинтересованных ведомств.

Данный проект соглашения предусматривает проведение дорожных работ на не действующем на сегодняшний день мосту через реку Псоу в целях увеличения пропускной способности и улучшения условий прохождения российско-абхазской государственной границы, а также его последующее содержание. Расходы на приведение моста в нормативное состояние и его дальнейшее содержание Российская Федерация готова принять на себя.

Сейчас движение автомобильного транспорта через государственную границу осуществляется по мостам через реку Псоу, реконструкция которых была осуществлена с привлечением финансирования Российской Федерации в рамках реализации межправительственного соглашения 2011 года.