ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ XX МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОPEN 2023»

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Co 2 по 9 августа в Сухуме проходил XX Международный шахматный фестиваль «Абхазия Оpen 2023», посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-летию признания Независимости Республики Абхазия.

В рамках фестиваля прошли четыре шахматных турнира «Апсны 2023»: взрослый (турнир А) и три детских (В – до 12 лет, С – до 10 лет, Д – до 8 лет).

В фестивале приняли участие 150 шахматистов всех возрастов из всех районов Абхазии, а также гости из России.

В турнире А (классика) в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал мастер ФИДЕ Роберт Сафин (Набережные Челны), второе место занял мастер ФИДЕ Игорь Урюпин (Тамбов), третьим стал Тристан Кварацхелия (Сухум).

Среди участников с национальным рейтингом победителем стал Богдан Турков (Сухум), второе место занял Сергей Миносян (Очамчира), третье – Саят Сабекия (Сухум). Среди ветеранов – Талгат Шайнуров (Челябинск), второе – Валерий Ахмадеев (Набережные Челны), третье – Константин Тужба (Сухум).

Среди юношей первым стал Михаил Зелянин Москва), второе место занял Нестор Багателия (Сухум), третье Аскар Аджинджал (Сухум). Среди девушек победительницей стала Сарида Лаквитава (Сухум), второе место заняла Мария Иванова (Сыктывкар), третье – Ксения Листкова (Ханты-Мансийск).

Среди женщин первое место заняла Богдана Шестакова (Пермь), второе – Светлана Шикута (Ханты-Мансийск).

Среди мальчиков до 8 лет первое место занял Дмитрий Коробейников (Новый Уренгой), второе – Вадим Басиев (С-Петербург), третье – Александр Акчурин (Химки). Среди девочек до 8 лет первой стала Анна Палавандзия , второе место у Даны Тарба, третье место заняла София Абдыба (все Сухум).

Среди мальчиков до 10 лет первым стал Армен Топчян (Гулрыпш), второе – Дамир Халваш (Гудаута), третье – Тимофей Иванов (Сыктывкар). Среди девочек до 10 лет первое место заняла Ксения Листкова (Ханты-Мансийск), второе – Василиса Михайлова (Татарстан), третье – Эвридика Михайлиди (Сухум).

Среди мальчиков до 12 лет первым стал Нестор Багателия (Сухум), вторым – Дамир Халваш (Гудаута), третье место занял Армен Топчян (Гулрыпш).

Среди девочек до 12 лет первое место заняла Полина Марченко (Сухум), второе – Вероника Шатилова, третье – Маргарита Шатилова (Дмитров).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.

Предприниматели Абхазии Леван Тужба и Акоп Ирадян учредили специальные призы для перспективных и талантливых детей. Номинантами стали: Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Сарида Лаквитава, Богдан Турков, Армен Топчян и Дмитрий Коробейников.