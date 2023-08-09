АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУНДОЙ КВИЦИНИЯ

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с начальником Государственного управления Республики Абхазия по языковой политике Гундой Квициния вопросы реализации Постановления Парламента «Об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждении русской и английской транскрипций их наименований».

Правильное наименование географических названий и наименований населенных пунктов, в том числе обозначение их на дорожных знаках чрезвычайно важно, считает премьер-министр. Неупорядоченность этого вопроса длительное время вызывает нарекания в обществе, создает путаницу и произвольную трактовку названий городов, сел и других географических названий. К сожалению, отметил Александр Анкваб, нет единства во мнениях и среди ученых, лингвистов.

Наша задача, подчеркнул премьер-министр, свести воедино и лингвистическую основу, и мнение общества.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.