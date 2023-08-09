В ПЕРВЫЙ РЕЙС ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «РИЦА» ОТПРАВИТСЯ ИЗ СОЧИ 10 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 9 августа 2023. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Рица» совершит первый рейс из Сочи 10 сентября. Поезд проследует по маршруту Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – Аэропорт. До конца года он совершит три тестовых рейса.

Запланированы стоянки по одному дню в Гагре и Сухуме. У пассажиров будет больше времени, чтобы посетить достопримечательности Абхазии.

Дополнительный рейс позволит туристам избежать пробок на российско-абхазской границе. Ее поезд пересекает в течение 20 минут на российской стороне и примерно столько же на абхазской.