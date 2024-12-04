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Абхазия Информ

ДВЕ СТУДЕНТКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «МОЛОДЕЖЬ БУДУЩЕГО»

Новости Среда, 04 декабря 2024 18:36
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ДВЕ СТУДЕНТКИ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «МОЛОДЕЖЬ БУДУЩЕГО»

Сухум. 4 декабря. Абхазия-Информ. В Мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорске Московской области прошел семинар-совещание «Молодежь будущего: работа с сообществом в разных странах». В мероприятии приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в России. Среди участников были представители Абхазии – Анас Ладария и Серафима Лакоба.

На семинаре обсуждались важные вопросы межкультурной коммуникации, дипломатии и международного сотрудничества. Участники получили навыки, необходимые для эффективного общения и ведения переговоров с иностранными делегациями.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2024 19:06

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