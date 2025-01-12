ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО УБИЙСТВА В КАФЕ «БИСКВИТ»

Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. 11 января 2025 года, примерно в 14 часов 00 минут в городе Сухум в кафе «Бисквит», в ходе конфликта произошла перестрелка, в результате которой погибли трое граждан: Жиба Нарсоу Датикович, 1986 года рождения; Жиба Ешсоу Датикович, 1988 года рождения и Квициния Лашарела Зауриевич, 1981 года рождения.