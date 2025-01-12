ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО УБИЙСТВА В КАФЕ «БИСКВИТ»
Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. 11 января 2025 года, примерно в 14 часов 00 минут в городе Сухум в кафе «Бисквит», в ходе конфликта произошла перестрелка, в результате которой погибли трое граждан: Жиба Нарсоу Датикович, 1986 года рождения; Жиба Ешсоу Датикович, 1988 года рождения и Квициния Лашарела Зауриевич, 1981 года рождения.
Подозреваемый Дочия Аслан Вячеславович, 1983 года рождения задержан, у последнего изъято орудие преступления.
Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Дочия А.В. по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» и «е» ч. 2 ст. 99 и ч.1 ст. 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление мотива преступления.
Прокуратурой г. Сухум по факту убийства в кафе «Бисквит» возбуждено уголовное дело.