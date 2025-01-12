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Абхазия Информ

ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПОМОГАЛИ СПАСАТЬ ПОСТРАДАВШИХ ПТИЦ В АНАПЕ

Новости Воскресенье, 12 января 2025 20:48
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ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПОМОГАЛИ СПАСАТЬ ПОСТРАДАВШИХ ПТИЦ В АНАПЕ

Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. С 10 по 12 января студенты АГУ во главе с председателем Союза студентов Русланом Амичба, а также неравнодушные граждане Абхазии, находившиеся в качестве волонтеров в Анапе, очищали пляжи и помогали спасать пострадавших птиц.

Идея собрать группу и организовать поездку принадлежит Руслану Амичба. Он снял видеоролик об экологической катастрофе и выложил на своей странице в инстаграме, который набрал более ста тысяч просмотров.  

«В социальных сетях отклик о катастрофе был невероятный, не только студенты, но и просто граждане предлагали свою помощь и поддержку. Естественно, мы, студенты АГУ, не могли остаться на стороне, – говорит Руслан Амичба. – Перед нашей поездкой я связался с волонтерами, которые уже работали на месте, от которых получил ценные советы по безопасности и способам очистки. Также удалось связаться с местными штабами. Хочется надеяться, что подобные ситуации больше не повторятся, но полученные знания и навыки нам обязательно пригодятся».

Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2025 20:51

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