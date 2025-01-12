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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ 18 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Воскресенье, 12 января 2025 20:52
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ИЗЪЯТЫ 18 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного подключения к электросети с целью добычи криптовалют, а также проверили поступившую информацию от граждан, возмущенных противоправной деятельностью такого порядка и обратившихся в органы внутренних дел на «линию доверия» МВД.

В результате осмотра многоквартирных домов в «Новом районе» столицы сотрудники милиции выявили 4 адреса и изъяли 18 аппаратов по добыче криптовалюты.

В частности, майнинг-оборудование изъято из квартиры 60 дома № 1 по ул. Василия Лакоба, из квартиры 48 дома № 5 по ул. Киараз и квартиры № 51 дома 8 по ул. Чалмаз.

Так же по ул. Чалмаз незаконное подключение к электросети с целью добычи криптовалют было выявлено в подвале дома № 16.

В отношении нарушителей закона – владельцев оборудования, а это жители г. Сухум Чачхалия Геннадий Меджитович, Квициния Геннадий Шакрович, Джинджилава Демур Ревазович и Шулумба Анри Даурович, сотрудниками Госстандарта Абхазии составлен соответствующий административный материал, изъятые майнинг-аппараты помещены на ведомственный склад.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2025 20:54

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