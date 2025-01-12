КРАЖА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности ОВД по Гудаутскому району.
С заявлением о тайном хищении сотового телефона, банковских карт и денежных средств в размере 15.000 рублей в дежурную часть районного отдела внутренних дел обратился житель г. Гудаута. Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники милиции установили подозреваемого в совершении кражи и задержали Шенгелия Феликса Анатольевича, 1985 г. р., жителя с. Лыхны.
Феликс Шенгелия в содеянном сознался, похищенное изъято. Группой дознания Гудаутского РОВД в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД.
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