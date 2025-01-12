ТУРОПЕРАТОРАМ ИЗ РОССИИ СОВЕТУЮТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОДАЖИ ТУРОВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. В связи с неопределенной политической обстановкой, российским туроператорам рекомендовано временно приостановить реализацию туристических путевок в Абхазию. Появившаяся в СМИ информация о возможном запрете на продажу туров вызвала обеспокоенность среди желающих отдохнуть на абхазском побережье. Некоторые источники предполагают, что ограничения могут действовать в течение всего года.

Федеральное агентство по туризму пока не располагает официальным подтверждением данной информации. Тем не менее, политическая ситуация влияет на выбор туристов, многие из которых уже ищут альтернативные направления для летнего отдыха.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация прояснится и появится официальная информация относительно продажи туров в Абхазию.