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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО САМБО

Новости Воскресенье, 12 января 2025 21:00
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СУХУМСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ ПО САМБО

Сухум. 12 января 2025. Абхазия-Информ. Трое спортсменов из Абхазии завоевали бронзовые медали на Всероссийском турнире по самбо, который проходил в Карачаево-Черкесской Республике. В соревнованиях приняли участие более двухсот самбистов из Адыгеи, Чечни, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.

Город Сухум представили пять спортсменов – воспитанников секции самбо Управления по делам молодежи и спорта.

Трое из них стали бронзовыми призерами: Хинтба Алан – в весовой категории до 64 кг; Хзарджян Рафаэль – в весе до 49 кг; Мегрикян Епрем – в весовой категории свыше 88 кг.

Тренируют призеров Хинтба Алан, Адлейба Ирэна и Гаделия Инал.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 января 2025 21:02

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