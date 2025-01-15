10 СТРАН, ГДЕ НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЮТ ДВАЖДЫ: ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Старый Новый год отмечают не только в России. Есть страны, которые также создали традиции празднования второго Нового года. В Сербии и в Черногории называют этот праздник «Сербский Новый год», его также отмечают в Швейцарии, Румынии, Абхазии. URA.RU собрало традиции и ритуалы празднования второго Нового года в 10 странах мира.

Старый Новый год в России встречают в ночь с 13 на 14 января. Это уникальное торжество возникло в результате изменения календаря. В 1918 году в России был принят григорианский календарь по декрету Совета Народных Комиссаров, опережающий юлианский на 13 дней. Вследствие этого, новогодние празднования, которые ранее проводились по старому стилю, были сдвинуты на две недели. Несмотря на это, многие продолжали отмечать Новый год по прежнему календарю. В этот вечер принято проводить в кругу семьи, накрывать праздничный стол. Одним из главных блюд на столе часто щедрая кутья. Было принято колядовать, а со временем появилась традиция делать вареники.

Швейцария: карнавальные шествия

Аналогом Старого Нового года в этой стране является день Сильвестра, который празднуется 13 января. В это время по улицам проходят карнавальные шествия, участники которых одеты в костюмы Сильвестр-клаусов. Из-за значительного веса костюмов (20–30 кг) их носят преимущественно мужчины. Они проходят по городу, исполняя йодль — традиционное пение без слов, отличающееся быстрым чередованием голосовых регистров.

Сербия: сжигание полена

В Сербии отмечают Малое Рождество или Сербский Новый год, день, который также известен как День Святого Василия. По традиции в дом вносят бадняк — полено, которое затем торжественно сжигают, символизируя прощание с уходящим годом и его трудностями.

На праздник также готовят традиционные блюда, такие как василицы и попареницу — пироги из кукурузной муки, которые подаются со сгущенными сливками. Интересно, что подобные лакомства можно встретить и в Черногории, где этот день называют «Права Нова Година», что переводится как «правильный Новый Год».

Македония: пляски вокруг костров

В Македонии с 12 по 14 января традиционно отмечают Старый Новый год, когда устраивают карнавалы с танцами вокруг огромных костров. Эти празднества направлены на изгнание злых духов. Для торжеств также выпекают особый хлеб, в который вкладывают монету. Согласно поверью, тот, кто найдет монету, будет удачлив на протяжении всего следующего года.

Алжир, Марокко и Тунис: домашний ужин

В странах Северной Африки действует берберский календарь. Североафриканцы отдыхают 12 января. В этот день семейный ужин длится допоздна. Готовят как можно более разнообразные яства, но объединяющим блюдом считается кускус с мясом птицы. Главное правило — блюдо не должно быть горьким, иначе вся горечь из еды перенесется на ближайшую жизнь.

Япония: бамбук и амулеты вместо новогодних грушек

В это стране «косегатсу» — малый Новый год — отмечают15 января с 1873 года, даты перехода на григорианский календарь. В Японии у этого праздника есть и другие названия: «нибан сегатсу» (второй Новый год) и «онна сегатсу» (женский Новый год). Японцы посещают храмы и молятся в надежде на хороший урожай. Утром перед походом в храм едят адзукигайю — рисовую кашу со сладкими бобами адзуки. В этот день снимают новогодние украшения, а вместо них развешивают по дому бамбук, рисовые пирожки, монеты и амулеты.

Румыния: пироги с «интересными начинками»

Отмечая Старый Новый год, семьи собираются в уютной домашней атмосфере, иногда приглашая близких друзей. На праздничный стол традиционно подают пироги с необычными наполнителями: фарфоровыми фигурками, монетами, кольцами и острым перцем. Особое везение ждет того, кто обнаружит в своем кусочке пирога кольцо.

Абхазия: 13 и 14 января — нерабочие дни

В отличие от большинства стран 13 и 14 января в Абхазии — дни официально нерабочие. 13 января называется Днем сотворения мира и связан с поклонением божеству Шашве (семи святым силам). Традиционно местные жители в этот день режут коз и петухов, преподнося их в жертву, а затем собираются за одним столом со всеми родственниками по линии отца.

Греция: ботинки с подарками у камина

В этой стране праздник называется Днем Святого Василия. Этот святой считается греческим Дедом Морозом. В ожидании его дети выставляют у камина ботинки, чтобы на утро там появились подарки.

Хозяйки обязательно подают два пирога. Первый пекут в маленькой круглой форме с постной начинкой, а второй делают большим, квадратным, с мясной начинкой. Разрезать каждое блюдо может только хозяин дома. В этот день нельзя ругаться и повышать голос, иначе весь следующий год пройдет в ссорах. А каждого чихнувшего поздравляют с небывалым счастьем, которое ждет его в скором будущем.