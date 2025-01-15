В ОТНОШЕНИИ АСЛАНА ДОЧИЯ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

Материалами уголовного дела установлено, что 11 января 2025 года, примерно в 13 часов 50 минут, Дочия Аслан Вячеславович, находясь в отдельном помещении кафе «Бисквит», расположенного по адресу: город Сухум, улица Гумская, строение №1 совместно с Квициния Лашарелой Зауриевичем и Жиба Ешсоуом Датиковичем, в результате возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, из имевшегося при нем незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия – пистолета модели «Glock», с целью совершения умышленного убийства Жиба Е.Д. и Квициния Л.З. общеопасным способом произвел не менее семи выстрелов, вследствие чего последние получили множественные огнестрельные ранения в область туловища, от которых скончались. После совершенного преступления Дочия А.В. направился в сторону выхода из помещения кафе с целью скрыться с места происшествия, где столкнулся с прибывшим к этому моменту родным братом Жиба Е.Д. – Жиба Нарсоу Датиковичем и в результате внезапно возникшего умысла на совершение убийства последнего, заведомо подвергая опасности жизни лиц, находящихся в непосредственной близости от последнего, а также работников и посетителей вышеуказанного кафе, общеопасным способом произвел не менее четырех выстрелов в направлении Жиба Н.Д., вследствие чего последний получил огнестрельные ранения в область туловища, от которых скончался.

11 января 2025 года, в порядке статей 91, 92 Уголовно – процессуального кодекса Республики Абхазия, Дочия А.В. задержан органом предварительного расследования по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «е» части 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

14 января 2025 года, Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Дочия А.В.