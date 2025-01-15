ДАУТ ЛОГУА: АБХАЗИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ЖАНРА КИНО
Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии Даут Логуа.
За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, а в прошлые годы их количество варьировалось от пяти до десяти.
При этом Логуа отметил, что съемочный процесс в республике в то время сложно отслеживался. Не было известно, сколько дней намерены провести группы в стране, с какой целью они ведут работу и что они хотят показать в итоге.
Он также добавил, что не всегда авторы кино указывают Абхазию в качестве локаций проведенных съемок.
В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала «Фишер», комедийного сериала ТНТ «Жизнь», сериала «Последний Богатырь».
Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это «Последняя цена» Наура Гармелия и «Однажды в Абхазии» Тимура Тания и Тимура Квеквескири.
В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.
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