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Абхазия Информ

ДАУТ ЛОГУА: АБХАЗИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ЖАНРА КИНО

Новости Среда, 15 января 2025 21:30
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ДАУТ ЛОГУА: АБХАЗИЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ЖАНРА КИНО

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Из года в год Абхазия становится популярнее среди производителей разного жанра кино, рассказал в эфире радио Sputnik старший специалист Минкультуры Абхазии Даут Логуа.

За последние два с половиной года на территории Абхазии было реализовано 29 съемочных проектов, а в прошлые годы их количество варьировалось от пяти до десяти.

При этом Логуа отметил, что съемочный процесс в республике в то время сложно отслеживался. Не было известно, сколько дней намерены провести группы в стране, с какой целью они ведут работу и что они хотят показать в итоге.

Он также добавил, что не всегда авторы кино указывают Абхазию в качестве локаций проведенных съемок.

В эти дни в Абхазии проводятся съемки второго сезона сериала «Фишер», комедийного сериала ТНТ «Жизнь», сериала «Последний Богатырь».

Были также несколько российских лент, режиссерами которых выступили граждане Абхазии – это «Последняя цена» Наура Гармелия и «Однажды в Абхазии» Тимура Тания и Тимура Квеквескири.

В основном, в Абхазию приезжают для съемок кино и сериалов для российских телеканалов, онлайн кинотеатров, студенческих проектов и документальных фильмов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2025 21:31

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