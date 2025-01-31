ПОЕЗДКА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.В.КИРИЕНКО В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Абхазию Сергей Кириенко провел рабочую встречу с исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганба и спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашой Ашуба в Посольстве Российской Федерации.

Стороны обменялись дипломатическими подарками в знак дружбы и взаимной поддержки двух государств и преступили к обсуждению рабочих вопросов.

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Затем Сергей Кириенко встретился с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и с членами Академии наук Республики Абхазия. Стороны обсудили научные инициативы, а также поговорили о развитии двустороннего взаимодействия.

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В рамках рабочего визита в Республику Абхазия первый замруководителя Администрации президента Российской Федерации принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта.

В ходе встречи, проходящей в здании аэропорта «Сухум», обсуждались вопросы открытия авиасообщения между Российской Федерацией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.

«Старт и первые рейсы постоянного авиасообщения – это то, о чем давно мечтали люди, причем и в Абхазии, и в России. Есть шанс быстро реализовать эту мечту», – сказал Кириенко.

В ноябре 2023 г. между российской и абхазской стороной заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г.Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения.

В настоящее время завершены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин. Завершаются работы по устройству свето-сигнального оборудования, выполнена маркировка, планировка летного поля. Уже успешно проведены летные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи.

Бадра Гунба в ходе совещания в аэропорту Сухума обратился к Сергею Кириенко по вопросам поддержки со стороны России.

Руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба попросил первого замглавы Администрации президента РФ помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона, а также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оказать материальную помощь школам и селам республики. Сергей Кириенко пообещал, что руководство России обязательно рассмотрит данные запросы.

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Справка: В ноябре 2023 г. между российской и абхазской стороной заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г.Ардзинба с целью возобновления международного авиасообщения.

В настоящий момент завершены работы по бетонированию взлетно-посадочной полосы и обочин. Завершаются работы по устройству свето-сигнального оборудования, выполнена маркировка, планировка летного поля. Завершены работы по бетонированию рулежной дорожки и перрона, ведутся работы по устройству мачт освещения, установлено и введено в эксплуатацию метеоборудование.

Разработана и согласована структура воздушного пространства. Разработаны маршруты воздушного движения, организован диспетчерский пункт КДП «Вышка».

Успешно проведены летные проверки, введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи. Кроме того, до момента завершения процедуры сертификации, Министерством энергетики и транспорта Республики Абхазия зарегистрирована посадочная площадка «Сухум», утвержден аэронавигационный паспорт и согласовано начало деятельности посадочной площадки.

Аэропорт обеспечен аэродромной техникой, в том числе пожарными автомобилями, тягачом аэродромным, багажными тележками, трапами, перронным автобусом, наземным источником питания, машиной для обслуживания туалетных отсеков воздушных судов, скорой помощью.

Аэропорт обеспечен авиационным персоналом – принято 300 человек, персонал прошел необходимое обучение.