СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В СУХУМЕ

Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Центральную клиническую республиканскую больницу и осмотрел площадку строительства Детской республиканской больницы, которое осуществляется в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы. Проектирование выполнено на основе технического задания, утвержденного Кабинетом министров Республики Абхазия и согласованного Минздравом России.

На данный момент финансирование строительства временно приостановлено, но Кириенко выразил готовность оказать содействие в решении вопроса. Он взял обещание с абхазской стороны о сдаче объекта до конца 2026 года.

Сергей Кириенко подчеркнул, что полностью уверен в позитивном влиянии запуска Детской республиканской больницы на демографические показатели Абхазии.

В заключении визита, первый замруководителя Администрации президента Российской Федерации ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что полностью уверен в позитивном влиянии от запуска Детской республиканской больницы на демографические показатели Абхазии.