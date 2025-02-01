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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В СУХУМЕ

Новости Суббота, 01 февраля 2025 21:36
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В СУХУМЕ

Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Центральную клиническую республиканскую больницу и осмотрел площадку строительства Детской республиканской больницы, которое осуществляется в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы. Проектирование выполнено на основе технического задания, утвержденного Кабинетом министров Республики Абхазия и согласованного Минздравом России.

На данный момент финансирование строительства временно приостановлено, но Кириенко выразил готовность оказать содействие в решении вопроса. Он взял обещание с абхазской стороны о сдаче объекта до конца 2026 года.

Сергей Кириенко подчеркнул, что полностью уверен в позитивном влиянии запуска Детской республиканской больницы на демографические показатели Абхазии.

В заключении визита, первый замруководителя Администрации президента Российской Федерации ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что полностью уверен в позитивном влиянии от запуска Детской республиканской больницы на демографические показатели Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 01 февраля 2025 21:40

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