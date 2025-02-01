СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ ШКОЛУ №1 СЕЛА ПРИМОРСКОЕ
Новости Суббота, 01 февраля 2025 21:41
Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Республику Абхазия первому замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко приехал в село Приморское в школу №1.
Ему показали территорию образовательного учреждения и спортивную площадку, построенную при поддержке Республики Адыгея, а также учебные классы.
Сергей Кириенко пообщался с педагогами и учениками школы, передал директору школы Анжеле Пачалия сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.
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