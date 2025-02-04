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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ ДВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ

Новости Вторник, 04 февраля 2025 16:46
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ЗАДЕРЖАНЫ ДВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ

Сухум. 4 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер совместно с ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю задержаны два транспортных средства из Абхазии с контрабандной табачной продукцией.

Водитель автомобиля марки CHERY A15 в ходе контроля заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС. Заметив его нервное поведение, сотрудники таможни направили транспортное средство на осмотр с применением МИДК. По результатам проверки была установлена вероятность наличия в машине посторонних вложений.

«При проведении досмотра в порогах транспортного средства, доступ к которым стал возможен после снятия задних колес и подкрылок, была обнаружена сокрытая табачная продукция, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Олег Ежов. – В нишах были спрятаны 320 пачек (6400 штук) сигарет марки «Gagra», произведенных в Абхазии».

Мужчина признался, что, решив обойти закон, умышленно спрятал товар от таможенного контроля.

Спустя некоторое время была пресечена еще одна попытка незаконного перемещения сигарет через таможенную границу. В ходе досмотра автомобиля ВАЗ 21043, прибывшего под управлением гражданина Абхазии 1990 г.р., сигареты были обнаружены под задним сиденьем и под обшивкой потолка. В этих тайниках пытались провезти 160 пачек (3200 штук) сигарет такой же марки «Gagra» абхазского производства.

Вся табачная продукция была без российских акцизных марок и специальной маркировки. Сигареты и автомобили, использованные для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2025 16:47

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