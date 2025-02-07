6 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Новости Пятница, 07 февраля 2025 17:12
Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал Указ о назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия
В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления», назначить выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия на 06 апреля 2025 года».