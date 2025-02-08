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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

Новости Суббота, 08 февраля 2025 20:23
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СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум стартовали чемпионаты Республики Абхазия по волейболу среди мужских и женских команд сезона 2025 года.

Участников поприветствовали исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба.

Соревнования пройдут в два этапа: предварительный (команды играют в два круга, каждый с каждым) и финал четырех (четыре команды играют каждый с каждым, с учетом набранных очков в предварительном этапе).

Соревнования пройдут по действующим правилам в соответствии с Регламентом Федерации волейбола Абхазии.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 08 февраля 2025 20:28

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