СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум стартовали чемпионаты Республики Абхазия по волейболу среди мужских и женских команд сезона 2025 года.

Участников поприветствовали исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба.

Соревнования пройдут в два этапа: предварительный (команды играют в два круга, каждый с каждым) и финал четырех (четыре команды играют каждый с каждым, с учетом набранных очков в предварительном этапе).

Соревнования пройдут по действующим правилам в соответствии с Регламентом Федерации волейбола Абхазии.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.