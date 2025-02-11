ЯМАЛ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ С СУХУМОМ
Сухум. 11 февраля 2025. Абхазия-Информ. Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией в летний период. Такое заявление прозвучало на совещании по развитию авиаперевозок региона. Один из вопросов обсуждения – расширение маршрутной сети авиакомпании округа.
«Полёты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев. Курорты Абхазии популярны у жителей округа, при этом направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом. Прямые перелёты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом», – заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.
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