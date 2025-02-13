СОТРУДНИКИ МВД АБХАЗИИ ОБЕСПЕЧАТ ПРАВОПОРЯДОК В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов президента Республики Абхазия 15 февраля текущего года.

На совещании в МВД с участием заместителей министра, руководителей подразделений центрального аппарата ведомства, начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел Роберт Киут обозначил главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках, – оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках.

О готовности вверенных подразделений доложили начальники горрайорганов внутренних дел. Итоговую расстановку сил и средств министерства обозначил заместитель министра Беслан Чкадуа.

В период проведения выборов Президента Республики Абхазия по 152-избирательным участкам будут распределены более 900 сотрудников милиции, обеспечена охрана здания ЦИК и пресс-центра в г. Сухум. Установлено сопровождение членов избирательных комиссий и выборной документации.

В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под охрану все избирательные участки.

Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы.

По любому вопросу, относящемуся к компетенции правоохранительных органов, граждане могут обратиться в пресс-центр МВД РА на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо онлайн на линию Доверия МВД по телефону +7 940 920-20-95. Так же во всех территориальных подразделениях круглосуточно работают стационарные телефоны дежурных частей:

УВД по Гагрскому району +7 840 234-10-81

ОВД по Гудаутскому району +7 840 245-73-73

ОВД по Сухумскому району +7 840 222-63-34

УВД по г. Сухум +7 840 226-48-84

ОВД по Гулрыпшскому району +7 840 274-44-02

ОВД по Очамчырскому району +7 840 251-00-21

ОВД по Ткуарчалскому району +7 840 263-12-70

ОВД по Галскому району + 840 285-02-02

Об этом сообщает сайт МВД.