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Абхазия Информ

НАЧАТА ПРОВЕРКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 19:00
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НАЧАТА ПРОВЕРКА В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. По поручению и.о. генерального прокурора Д.Г. Квициния, природоохранной прокуратурой проводятся мероприятия, направленные на усиление прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны и использования водных биоресурсов. В рамках совместных рейдовых мероприятий поручено незамедлительно реагировать на нарушения правил рыболовства в бассейне Черного моря.

Ранее Природоохранной прокуратурой начата плановая проверка по соблюдению природоохранного законодательства Абхазии со стороны рыбодобывающих предприятий, осуществляющих добычу водных биоресурсов в территориальных водах Республики Абхазия на период проведения осенне-зимней путины 2024-2025 гг.

В нынешней путине участвует 9 рыбоперерабатывающих предприятий, согласно имеющихся у них лицензий, выданных Госкомитетом по экологии и договоров на предоставление права пользования водными биоресурсами, заключённых с Министерством сельского хозяйства, 7 из указанных предприятий приступили к лову.

По предварительным данным, из выделенной квоты в 25 тыс. тонн хамсы, согласно информации, представленной штабом рыбной путины, всего выловлено примерно 5 тысяч 200 тонн хамсы.

В путине участвует 21 судно, из которых 11 рыболовецких сейнеров и 10 транспортников, зафрахтованных указанными выше предприятиями.

С начала рыбной путины, с декабря 2024 г., по настоящее время зафиксировано 9 нарушений Правил рыболовства в бассейне Черного моря, из которых восемь нарушений выразились в заходе в запретный район в акватории Очамчирского района и одно нарушение в заходе в запретный район устья реки Гумиста. По указанным нарушениям капитаны рыболовецких сейнеров привлечены к административной ответственности по ст. 86 п.2 КоАП PA.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 19:05

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