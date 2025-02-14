ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В связи с выступлением кандидата в президенты Республики Абхазия Аршба Роберта Ивановича, прозвучавшего 11 февраля 2025 года в прямом эфире Абхазского государственного телевидения в форме вопроса другим кандидатам, о фактическом бездействии при выявленных нарушениях Контрольной палатой РА по факту хищений в ГК «Абхазтоп», Генеральная прокуратура РА считает необходимым напомнить:

Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на основании Акта, поступившего из Контрольной палаты Республики Абхазия в феврале 2020 года, проводилась процессуальная проверка финансово-хозяйственной деятельности Госкомпании «Абхазтоп» за период с 2016 по 2018 года, направленная на установление фактов хищения денежных средств в особо крупном размере со стороны должностных лиц.

24.01.2020 года следственным органом вынесено постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, производство которой, в рамках международного запроса об оказании правовой помощи, поручено экспертному учреждению на территории Российской Федерации.

По результатам вышеуказанной экспертизы и других материалов проверки, 11 марта 2020 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело в отношении бывшего Генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» Авидзба Беслана Ивановича по четырём эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 157 (присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения) Уголовного кодекса РА.

11 марта 2020 года Авидзба Б.И. задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу в ИВС МВД РА, однако 20 марта 2020 года определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РА мера пресечения в отношении Авидзба Б.И. была изменена на «домашний арест».

На основании собранных по делу фактических данных, Следственным управлением Генеральной прокуратуры в 2021 году возбуждены дополнительно выявленные эпизоды хищения путём присвоения и мошенничества в отношении экс-гендиректора ГК «Абхазтоп» Авидзба Б.И., совершенных в период с 2016 по февраль 2020 года.​

15 февраля 2022 года расследование по уголовному делу было завершено и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Авидзба Б.И. обвинялся по 8 эпизодам ч. 4 ст. 157 УК РА и одному эпизоду ч. 4 ст. 156 УК РА, то есть в хищении денежных средств в особо крупном размере, путем присвоения и мошенничества на сумму более 146 млн. рублей.

16 июля 2024 года Сухумским городским судом под председательством судьи Тыркба Е.П. оглашен полный текст обвинительного приговора в отношении экс-генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» Авидзба Беслана Ивановича.

Согласно приговору Авидзба Б.И. был признан виновным и осужден по всем предъявленным эпизодам обвинения, по совокупности преступлений приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Гражданский иск, заявленный РУП «Абхазтоп», удовлетворен частично на сумму 144 172 826 млн. рублей.

До вступления приговора в законную силу Авидзба Б.И. оставлен судом на свободе. Приговор обжалован стороной защиты, однако уже на протяжении более полугода, злоупотребляя своими процессуальными правами, Авидзба Б.И. переносит заседание Верховного суда РА, не позволяя тем самым рассмотреть жалобу его защитника, в случае отклонения которой, он будет заключен под стражу в зале суда.

В связи с вышеизложенным Генеральная прокуратура РА призывает преподносить общественности информацию корректно, тем более, что изложенные выше сведения были опубликованы как на официальном сайте Генеральной прокуратуры РА, так и в средствах массовой информации.

Кроме того, Управлением по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратурой РА проведена проверка по акту Контрольной палаты РА «Проверка финансово-хозяйственной деятельности РУП «Абхазская государственная топливная компания» (правопреемник РУП «Абхазтоп») на предмет полноты поступления дивидендов от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» и их использования за период 2021 года и 9 месяцев 2022 года. Отраженные в акте Контрольной палаты РА нарушения нашли свое подтверждение в ходе прокурорской проверки, однако признаков уголовно наказуемых деяний установлено не было. В адрес Министерства энергетики и транспорта Республики Абхазия внесено представление для принятия мер по устранению выявленных в деятельности РУП «Абхазская государственная топливная компания» нарушений, недопущению их впредь и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.