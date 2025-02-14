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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП РА И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РА

Новости Пятница, 14 февраля 2025 19:10
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В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП РА И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РА

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. генерального прокурора Д.Г. Квициния в порядке статьи 46 Конституции Республики Абхазия в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в качестве законодательной инициативы внесен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменений в статьи 117, 119, и формировании новой статьи 119.2 «Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», а также о внесении изменений в статьи 53 и 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Данным законопроектом вводятся новые понятия в КоАП Республики Абхазия, такие как «опасное вождение» и «изъятие транспортных средств», и разграничиваются понятия управления транспортным средством в алкогольном опьянении и наркотическом состоянии.

Вышеуказанный законопроект направлен на предупреждение и профилактику правонарушений в области дорожного движения.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 19:14

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