В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП РА И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РА
Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. генерального прокурора Д.Г. Квициния в порядке статьи 46 Конституции Республики Абхазия в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в качестве законодательной инициативы внесен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменений в статьи 117, 119, и формировании новой статьи 119.2 «Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», а также о внесении изменений в статьи 53 и 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Данным законопроектом вводятся новые понятия в КоАП Республики Абхазия, такие как «опасное вождение» и «изъятие транспортных средств», и разграничиваются понятия управления транспортным средством в алкогольном опьянении и наркотическом состоянии.
Вышеуказанный законопроект направлен на предупреждение и профилактику правонарушений в области дорожного движения.
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