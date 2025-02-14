 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ЗАЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 19:15
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАЛСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ЗАЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 2024 году Верховным судом Республики Абхазия впервые за послевоенные годы были проведены ремонтные работы в Галском районном суде Республики Абхазия.

Зал судебного заседания не соответствовал необходимым требованиям, это создавало неудобства участникам процесса. Ремонт зала судебного заседания улучшит условия работы судей, адвокатов и всех участников судебного процесса, а также повысит доступность правосудия для граждан.

Общая сумма средств, затраченных на ремонт Галского районного суда Республики Абхазия за счет сметы судов общей юрисдикции, в 2024 году составила 554 тысячи рублей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 19:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП РА И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РА В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДАН ИСК О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОЭЗ «АМРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.