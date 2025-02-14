В ГАЛСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ЗАЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 2024 году Верховным судом Республики Абхазия впервые за послевоенные годы были проведены ремонтные работы в Галском районном суде Республики Абхазия.

Зал судебного заседания не соответствовал необходимым требованиям, это создавало неудобства участникам процесса. Ремонт зала судебного заседания улучшит условия работы судей, адвокатов и всех участников судебного процесса, а также повысит доступность правосудия для граждан.