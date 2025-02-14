В ГАЛСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ЗАЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В 2024 году Верховным судом Республики Абхазия впервые за послевоенные годы были проведены ремонтные работы в Галском районном суде Республики Абхазия.
Зал судебного заседания не соответствовал необходимым требованиям, это создавало неудобства участникам процесса. Ремонт зала судебного заседания улучшит условия работы судей, адвокатов и всех участников судебного процесса, а также повысит доступность правосудия для граждан.
Общая сумма средств, затраченных на ремонт Галского районного суда Республики Абхазия за счет сметы судов общей юрисдикции, в 2024 году составила 554 тысячи рублей.
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