В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДАН ИСК О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОЭЗ «АМРА»
Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Верховный суд Республики Абхазия поступило административное исковое заявление ООО «Россия-Абхазия Сингапур Торгово-инвестиционная Корпорация» о признании недействительным Указа и.о. президента Б. Гунба от 05.12. 2024 г. № 370 «О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра»».
Административный истец полагает, что Указ и.о. президента Б. Гунба издан в нарушение действующего Закона РА «Об особых экономических зонах» и просит признать его недействительным, устранить нарушения прав и законных интересов ООО «Р-АСТИКО».