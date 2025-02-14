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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДАН ИСК О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОЭЗ «АМРА»

Новости Пятница, 14 февраля 2025 19:34
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДАН ИСК О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОЭЗ «АМРА»

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Верховный суд Республики Абхазия поступило административное исковое заявление ООО «Россия-Абхазия Сингапур Торгово-инвестиционная Корпорация» о признании недействительным Указа и.о. президента Б. Гунба от 05.12. 2024 г. № 370 «О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра»».

Административный истец полагает, что Указ и.о. президента Б. Гунба издан в нарушение действующего Закона РА «Об особых экономических зонах» и просит признать его недействительным, устранить нарушения прав и законных интересов ООО «Р-АСТИКО».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:03

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