В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ МЕСТНЫХ РЕМЕСЕЛ
Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Участники выставки – жители Абхазии, в основном молодёжь, которые смогли организовать собственные проекты и производства. Это, например, изготовление традиционных абхазских ножей и костюмов, сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина и многого другого, включая даже бытовую химию.
Посетивший мероприятие кандидат в президенты Бадра Гунба, отметил важность развития в Абхазии ремёсел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса.
Владелец столярной мастерской Беслан Воуба, выигравший два года назад государственный грант, показал национальные абхазские музыкальные инструменты собственного производства. На них теперь играют дети из сельских районов Абхазии, а руководит коллективом заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия.
Виноделы показали новые сорта вина и отметили, что в последние годы производство вина в Абхазии сделало существенный рывок в развитии.
Знаменитый абхазский ансамбль «Гунда» исполнил «Катюшу» и другие произведения.
«На протяжении всей истории мы развивались как государство с собственной уникальной культурой. И культура Абхазии должна быть сохранена и поддержана на государственном уровне», – отметил Бадра Гунба.
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