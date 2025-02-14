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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ МЕСТНЫХ РЕМЕСЕЛ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:03
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ МЕСТНЫХ РЕМЕСЕЛ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Участники выставки – жители Абхазии, в основном молодёжь, которые смогли организовать собственные проекты и производства. Это, например, изготовление традиционных абхазских ножей и костюмов, сыров, аджики, варенья, разных сортов чая, вина и многого другого, включая даже бытовую химию.

Посетивший мероприятие кандидат в президенты Бадра Гунба, отметил важность развития в Абхазии ремёсел и народных искусств, а также малого и среднего бизнеса.

Владелец столярной мастерской Беслан Воуба, выигравший два года назад государственный грант, показал национальные абхазские музыкальные инструменты собственного производства. На них теперь играют дети из сельских районов Абхазии, а руководит коллективом заслуженная артистка Абхазии Марина Шинелия.

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Виноделы показали новые сорта вина и отметили, что в последние годы производство вина в Абхазии сделало существенный рывок в развитии.

Знаменитый абхазский ансамбль «Гунда» исполнил «Катюшу» и другие произведения.

«На протяжении всей истории мы развивались как государство с собственной уникальной культурой. И культура Абхазии должна быть сохранена и поддержана на государственном уровне», – отметил Бадра Гунба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:10

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