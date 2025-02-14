ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2025 год на Республиканском стадионе г. Сухум прошли спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия по легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров. В соревнованиях приняли участие представители всех воинских частей и подразделений Минобороны, а также Центра специального назначения СГБ РА.