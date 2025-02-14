ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ
Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2025 год на Республиканском стадионе г. Сухум прошли спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия по легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров. В соревнованиях приняли участие представители всех воинских частей и подразделений Минобороны, а также Центра специального назначения СГБ РА.
По итогам соревнований, в командном первенстве по легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров первое место заняла сборная команда Сухумского ВОКУ. Второе место за 1-м отдельным мотострелковым батальоном. На третьем месте сборная Командно-разведывательного центра ГШ ВС.
Победители соревнований были поощрены грамотами министра обороны.
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