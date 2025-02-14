СУХУМ ПОСЕТИЛ МЭР ГОРОДА УФЫ РАТМИР МАВЛИЕВ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сухум с однодневным рабочим визитом посетили мэр города Уфы Ратмир Мавлиев и первый заместитель главы Казани Денис Калинкин. Глав российских регионов приняли в Администрации города Сухум.

«Приехали подтвердить наши намерения по сотрудничеству в сфере благоустройства и взаимной поддержки», – сказали мэр Уфы и заммэра Казани на встрече с мэром Сухума Бесланом Эшба, который прервал свой отпуск, чтобы лично встретить дорогих гостей.

Ратмир Мавлиев передал привет от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Уфа – город, который оказывал помощь Абхазии в тяжелое военное время, город, в котором учились многие ныне известные специалисты, работающие в абхазских учреждениях здравоохранения, культуры, науки и спорта. Плодотворное сотрудничество продолжилось в мирное время и по сей день идет активное развитие взаимодействия.

Мэр Уфы привел данные о товарообороте между городами, отметил также, что из республики увеличился туристический поток в Абхазию.

Самым ярким подарком, которым Уфа недавно отметила свое 450-летие, Ратмир Мавлиев назвал установку точной копии сухумской колоннады в столице Башкортостана. По его словам, она стала таким популярным местом, что бьет рекорды по посещаемости среди жителей республики.

Ратмир Мавлиев рассказал, что в Уфе был проведен фотоконкурс среди любителей и профессионалов – работ, на которых изображена новая колоннада.

Он выразил готовность продолжит совместную работу в части благоустройства, и озвучил пожелание, чтобы и в Сухуме появился объект, который олицетворял бы Уфу.

Ратмир Мавлиев вручил Беслану Эшба юбилейную медаль «450-летие основания города Уфы» за вклад в благоустройство и развитие отношений между городами.

Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин сообщил, что впервые находится в Абхазии и в Сухуме. По его словам, Казань также готова быть полезной городу-побратиму.

Беслан Эшба подчеркнул, что подобное отношение городов-побратимов подстегивает к более эффективной работе и взаимодействию. Он сообщил, что надеется на участие и помощь при осуществлении инфраструктурных проектов, в частности, восстановления части набережной и частичный ремонт детского сада «Апра».

Делегация гостей вместе с главой Сухума прогулялась до знаменитой колоннады. Здесь были презентованы лучшие работы фотовыставки «Где камень встречает воду», посвященную развитию дружеских отношений между Абхазией и Башкортостаном, которую провели ранее в Уфе. На фотографиях - красочная уфимская колоннада на набережной реки Белой, ставшей точной копией сооружения в Сухуме.

Мэр Уфы рассказал, что в конкурсе с интересом приняли участие многие фотохудожники республики. Победителю фотоконкурса Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии подарил путевку в республику на семь дней.

Мэр Уфы предложил провести аналогичный конкурс, и вручить путевку в Башкортостан.

Делегации Уфы и Казани в сопровождении сотрудников столичной администрации побывали в детском саду «Апра». Осмотрели помещения, в которых нужен ремонт. «Когда есть поддержка друзей и понимание того, что нужно сделать в первую очередь – всё должно получиться», – обнадежил заведующую садом Беслан Эшба. На средства столичной администрации в этом учреждении уже сделано немало – отремонтирована часть здания, но остался еще определенный объем работ в отдельных корпусах.

Российские гости прошлись по набережной – прибрежная зона от поворота на Маяк до кафе «Дэм» нуждается в обновлении, как парковой зоны, так и покрытия. В общей сложности, протяженность этой части набережной 1600 метров, ширина 10 метров. Будет заменена не только плитка, но также будут восстановлены и сохранены столбы освещения со стороны моря. Плитка на участках везде разная и будет заменена с соблюдением единообразия.

Мэр Сухума дал поручение главному архитектору предоставить специалистам администраций Уфы и Казани съемки набережной, рассматриваемой коллегами для работы.

Беслан Эшба выразил уверенность, что общими усилиями будет достигнут хороший результат и набережная станет такой, какой ей полагается быть.

Об этом сообщает сайт столицы.