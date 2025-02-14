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Абхазия Информ

СОЧИНСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:29
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СОЧИНСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер продолжают выявлять и пресекать нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В ходе таможенного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки HYUNDAI SOLARIS, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра транспортного средства с применением МИДК была установлена возможность наличия незадекларированного товара.

При последующем досмотре за обшивкой боковой стороны багажного отделения была обнаружена сокрытая табачная продукция. Доступ к ней стал возможен после демонтажа обшивки. В тайнике было спрятано 220 пачек (4400 штук) сигарет с абхазскими акцизными марками.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:30

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