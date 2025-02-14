ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Сергей Бабурин еще в 2008 году удостоен звания почетного гражданина Абхазии. И уже традиционно станет независимым наблюдателем от России на выборах в Республике.

Валерий Бганба поблагодарил политика за приезд и активное участие в развитии отношений Абхазии и России. И.о. президента отметил, что Сергей Бабурин активно вовлечен в общественно-политическую повестку Республики и своим профессионализмом и экспертизой помогает российскому и абхазскому обществам лучше понять друг друга.

Сергей Бабурин, в свою очередь, выразил радость в связи с очередным посещением Абхазии, тем более по такому значимому для Республики поводу.

«Часть моего сердца с 1992 года – в Абхазии. Для меня важно, чтобы в этой братской Республике были благополучие и мир. Сейчас нужно каждому проявить свою гражданскую позицию – прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, который ближе», –отметил Сергей Бабурин.