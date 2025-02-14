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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:30
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. И.о. президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с российским политиком и государственным деятелем Сергеем Бабуриным.

Сергей Бабурин еще в 2008 году удостоен звания почетного гражданина Абхазии. И уже традиционно станет независимым наблюдателем от России на выборах в Республике.

Валерий Бганба поблагодарил политика за приезд и активное участие в развитии отношений Абхазии и России. И.о. президента отметил, что Сергей Бабурин активно вовлечен в общественно-политическую повестку Республики и своим профессионализмом и экспертизой помогает российскому и абхазскому обществам лучше понять друг друга.

Сергей Бабурин, в свою очередь, выразил радость в связи с очередным посещением Абхазии, тем более по такому значимому для Республики поводу.

«Часть моего сердца с 1992 года – в Абхазии. Для меня важно, чтобы в этой братской Республике были благополучие и мир. Сейчас нужно каждому проявить свою гражданскую позицию – прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, который ближе», –отметил Сергей Бабурин.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:34

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