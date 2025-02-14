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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:34
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СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. В режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Стороны обсудили реализацию текущих проектов, таких как возобновление строительства новой Республиканской детской больницы, приобретение и установка медицинского оборудования (ангиографа) в Республиканскую больницу, проведение диспансеризации школьников Абхазии медиками из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ, а также телемедицинские консультации врачей РА и РФ.

Эдуард Бутба поблагодарил коллегу за оказываемую помощь здравоохранению Республики Абхазия.

«Все наши совместные проекты крайне важны для нашей страны, они призваны улучшить качество оказания медицинской помощи жителям Абхазии. Хочу выразить вам, Михаил Альбертович, персональную благодарность за взаимодействие и всестороннюю поддержку», – отметил глава Минздрава Абхазии.

Михаил Мурашко подчеркнул готовность к дальнейшему сотрудничеству между двумя ведомствами.

«У нас с вами долгосрочные планы, не только работа, которая проводится сейчас. Поэтому я посмотрю свой график и, как будет возможность приеду в Абхазию», – сказал министр здравоохранения Российской Федерации.

По итогам совещания было отмечено, что ангиограф будет приобретен при финансовой поддержке РФ, медицинское оборудование стоит 95 млн. руб.

Строительство детской больницы в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии возобновится в скором времени. Диспансеризация школьников проходит согласно графику. Также в течение нескольких дней по поручению министра Михаила Мурашко в Абхазию приедут представители Федерального центра медицины катастроф России для помощи в организации телемедицинских консультаций с ведущими клиниками России.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:36

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