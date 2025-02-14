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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:37
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ЛАША АШУБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба провел встречу с делегацией Республики Южная Осетия, которая прибыла для участия в международном наблюдении подготовки и проведения выборов президента Республики Абхазия. В составе делегации: председатель Комитета Парламента Республики Южная Осетия по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев, председатель Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Иван Сланов и заместитель председателя Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Гаглоев.

Во встрече приняли участие заместитель спикера Фазлибей Авидзба, член Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Аслан Лакоба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, руководитель Аппарата Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания и референт отдела законопроектной деятельности Аппарата Народного Собрания Астамур Кация.

Открывая встречу Лаша Ашуба приветствовал гостей от имени Парламента и поблагодарил за то, что югоосетинские братья приехали поддержать народ Абхазии в столь значимом для республики политическом мероприятии. Спикер передал наилучшие пожелания своему коллеге – председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Маргиеву.

Л. Ашуба отметил, что участие делегаций Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в электоральных процессах является одним из традиционных направлений межпарламентского сотрудничества, и выразил уверенность в дальнейшем развитии дружественных связей республик во всех сферах.

В свою очередь югоосетинские гости поблагодарили за теплый прием и организацию их участия в предстоящих выборах в качестве международных наблюдателей. От имени Алана Маргиева они передали Лаше Ашуба приглашение посетить Республику Южная Осетия в любое удобное для него время.

Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений.

Стороны традиционно обменялись памятными подарками.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 20:51

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