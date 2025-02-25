В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С ВЫВОЗОМ МИМОЗЫ

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ . Проблеме, возникшей с экспортом мимозы, посвящалось рабочее совещание исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба с и.о. министра сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Уже третий день на абхазо-российской границе имеют место проблемы с вывозом мимозы и овощей.

Валерий Бганба поинтересовался у главы Минсельхоза, какая сейчас ситуация и какие меры предпринимают соответствующие службы Абхазии.

Беслан Джопуа сообщил, что Минсельхоз вплотную занимается этой проблемой.

«Проблема касается в основном экспорта мимозы. Это основной товар, который перевозится через границу в преддверии 8 Марта. Три дня назад появилась информация российской карантинной службы о том, что в партии мимозы обнаружен калифорнийский цветочный трипс. Наша карантинная инспекция имеет свою лабораторию, где систематически проверяют вывозимую сельхозпродукцию. Тем не менее, получив эту информацию, была произведена проверка всех имеющихся образцов на границе и вообще на территории Абхазии. По нашим данным, трипс не обнаружен», – сказал Джопуа.

Он сообщил, что представители Минсельхоза связались с коллегами из Минсельхоза и Россельхознадзора. Как выяснилось, с 22 февраля введен запрет на ввоз мимозы. Те партии, которые были оформлены до 22 февраля, пропустят через границу после лабораторных анализов.

«Наши коллеги пообещали нам прояснить ситуацию, насколько всё серьезно, и в течение одного-двух дней дадут нам заключение. Скорее всего, будет разрешен вывоз», – сказал Джопуа.

На сегодняшний день на абхазо-российской государственной границе скопилось определенное количество грузов.

По информации Джопуа, в прошлом году к этому времени было перевезено более 80 тонн мимозы, а в этом году – 60 тонн.

«Но пока есть время, обычно эта продукция востребована в России к 8 Марта. Надеемся, что в течение двух-трех дней вопрос будет решен», – сказал глава Минсельхоза.

Джопуа напомнил, что аналогичная ситуация не так давно была и с вывозом цитрусовых.

Обычно мимозу срезают по разрешению экологов, хранят и пакуют. Есть цеха, где мимозу упаковывают особым образом и хранят в специальных холодильных установках.

«Те, кто вывозит мимозу маленькими партиями в сумках, у них, конечно, товар может испортиться, но большегрузные машины, которые вывозят мимозу, снабжены холодильными устройствами и могут некоторое время выдержать», – сказал Джопуа.

Но в основном многие люди вывозят мимозу небольшими партиями в легковых автомобилях и в сумках, чтобы заработать какие-то средства.

Бганба обратил внимание на то, что это насекомое-вредитель есть и в Абхазии, и в России с 80-х годов. Но обычно он появляется весной – в апреле и мае, в зимнее время трипса практически не бывает.

И.о. президента поручил Джопуа постоянно поддерживать связь с российскими коллегами.

«Я дал поручение Министерству иностранных дел связаться с посольством России. Вопрос карантина растений не имеет к ним прямого отношения, но они могли бы посодействовать в его решении. Здесь находятся представители Минэкономики России, им тоже передана соответствующая информация», – сказал Бганба. Беслан Джопуа также считает, что при такой холодной погоде трипс не может заводиться в мимозе, но, когда срезают мимозу в более теплое время и хранят в холодильниках, возможно, что-то обнаруживается.

Валерий Бганба подчеркнул, что карантинная служба Абхазии должна усилить контроль, так как в случае обнаружения трипса ограничения продлятся не один-два дня.