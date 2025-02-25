МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи – невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург осмотрели детей в Сухумском районе. Сегодня специалисты посетили Эшерскую среднюю школу. Медбригада приехала на автобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием для диагностики и консультаций: кушетками, аппаратами ЭКГ и УЗИ, инструментами для работы офтальмолога и лор-врача.
Школьники не остались равнодушными и отблагодарили гостей – в знак признательности за помощь дети подготовили открытки, сделанные своими руками, и вручили их медикам.
«Мы очень рады приезду российских врачей и поэтому подготовили для них небольшие презенты», – поделилась ученица Вика.
Также бригаду пригласили посетить школьный музей, где для гостей провели экскурсию по экспозиции, посвященной войне 1992–1993 годов.
По итогам профосмотров дети уже начинают проходить дополнительную диагностику – начинается вторичный этап диспансеризации
В Сухумской городской детской больнице двенадцатилетней Ариане и одиннадцатилетнему Самату провели УЗИ сердца, чтобы оценить всю структуру органа и определить функциональное состояние миокарда. После этого их отвезли в Центр Альбамед, где детям сделали ЭЭГ, поставили холтер для суточного мониторинга функций сердца, а также провели УЗИ сосудов головы и шеи.
Врачи дали рекомендации родителям, как ухаживать за детьми, чтобы сберечь их хрупкое здоровье, и посоветовали проходить медицинские осмотры как можно чаще.
Родители и их дети поблагодарили врачей за их помощь и пожелали, чтобы они вновь приехали в Абхазию.
Ранее при диспансеризации российские медики в абхазских школах у многих детей выявили во время проведения ЭКГ или УЗИ разные нарушения здоровья. Теперь им предстоит пройти дополнительную диагностику.
Отметим, что родители детей смогут также попасть на консультации к российским врачам, которые продолжают работать в школах Абхазии.
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