 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:04
Оцените материал
(0 голосов)
МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российские врачи – невролог, кардиолог, психолог, окулист, уролог и хирург осмотрели детей в Сухумском районе. Сегодня специалисты посетили Эшерскую среднюю школу. Медбригада приехала на автобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием для диагностики и консультаций: кушетками, аппаратами ЭКГ и УЗИ, инструментами для работы офтальмолога и лор-врача.

Школьники не остались равнодушными и отблагодарили гостей – в знак признательности за помощь дети подготовили открытки, сделанные своими руками, и вручили их медикам.

«Мы очень рады приезду российских врачей и поэтому подготовили для них небольшие презенты», – поделилась ученица Вика.

Также бригаду пригласили посетить школьный музей, где для гостей провели экскурсию по экспозиции, посвященной войне 1992–1993 годов.

По итогам профосмотров дети уже начинают проходить дополнительную диагностику – начинается вторичный этап диспансеризации

В Сухумской городской детской больнице двенадцатилетней Ариане и одиннадцатилетнему Самату провели УЗИ сердца, чтобы оценить всю структуру органа и определить функциональное состояние миокарда. После этого их отвезли в Центр Альбамед, где детям сделали ЭЭГ, поставили холтер для суточного мониторинга функций сердца, а также провели УЗИ сосудов головы и шеи.

Врачи дали рекомендации родителям, как ухаживать за детьми, чтобы сберечь их хрупкое здоровье, и посоветовали проходить медицинские осмотры как можно чаще.

Родители и их дети поблагодарили врачей за их помощь и пожелали, чтобы они вновь приехали в Абхазию.

Ранее при диспансеризации российские медики в абхазских школах у многих детей выявили во время проведения ЭКГ или УЗИ разные нарушения здоровья. Теперь им предстоит пройти дополнительную диагностику.

Отметим, что родители детей смогут также попасть на консультации к российским врачам, которые продолжают работать в школах Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С ВЫВОЗОМ МИМОЗЫ ЭСМА АГРБА – НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ ГОДА 2024» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.