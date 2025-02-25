 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭСМА АГРБА – НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ ГОДА 2024»

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:09
Оцените материал
(0 голосов)
ЭСМА АГРБА – НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ ГОДА 2024»

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. Наша талантливая соотечественница Эсма Агрба удостоена диплома номинанта на престижную премию «Поэт года 2024». Ее работы были отобраны жюри для участия в конкурсе. Эсма живет и работает в Москве врачом-педиатром, а в свободное время пишет рассказы, сказки, стихи.

Поэзией она увлеклась давно, чаще всего писала «в стол», для себя, иногда для друзей. Печататься стала совсем недавно.

Эсма говорит, что поэзия для неё – это шанс на встречу с мечтой и возможность погрузиться в удивительный и волшебный мир слога, его тонких граней.

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.