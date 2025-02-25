ЭСМА АГРБА – НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ПОЭТ ГОДА 2024»

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ . Наша талантливая соотечественница Эсма Агрба удостоена диплома номинанта на престижную премию «Поэт года 2024». Ее работы были отобраны жюри для участия в конкурсе. Эсма живет и работает в Москве врачом-педиатром, а в свободное время пишет рассказы, сказки, стихи.

Поэзией она увлеклась давно, чаще всего писала «в стол», для себя, иногда для друзей. Печататься стала совсем недавно.

Эсма говорит, что поэзия для неё – это шанс на встречу с мечтой и возможность погрузиться в удивительный и волшебный мир слога, его тонких граней.

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу.