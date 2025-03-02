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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ БАБАРИН: НАРОД АБХАЗИИ СВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО, И ПОДТВЕРДИЛ ЕГО

Новости Воскресенье, 02 марта 2025 14:56
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СЕРГЕЙ БАБАРИН: НАРОД АБХАЗИИ СВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО, И ПОДТВЕРДИЛ ЕГО

Сухум. 2 марта 2025. Абхазия-Информ. Известный российский политик, доктор юридических наук Сергей Бабурин дал высокую оценку прошедшим выборам президента Абхазии.

«Я хочу с удовлетворением отметить, что народ Абхазии свой стратегический выбор сделал давно, и подтвердил его. Это выбор быть с Россией. Здесь нет прогрузинских, протурецких, прокитайских, проамериканских политиков. Все те, кто участвовал в выборах, это проабхазские политики, это те, кто болеет за свою Родину и ее проблемы», – отметил Бабурин.

Сергей Николаевич выразил надежду, что по итогам выборов 2025 года новая команда президента Бадры Гунба учтет и многие предложения, звучащие от его соперников. И не только команды Адгура Ардзинба, но и тех кандидатов, кто был в первом туре.

«Я имел возможность обсуждать эти вопросы со всеми кандидатами. Я надеюсь, что они поймут, что нужно объединять усилия во имя единства Абхазии. Во имя того, чтобы Абхазия начала более интенсивно укреплять свою экономику, социальную сферу, туризм и многое другое. И качественно, на более высоком уровне проводить отношения с Россией», – сказал Бабурин.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 02 марта 2025 15:02

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