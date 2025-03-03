БАДРА ГУНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание в правительстве, на котором представил назначенного сегодня исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делба.
Члены Кабинета министров проинформировали о состоянии дел в руководимых сферах – обеспечения правопорядка, бюджетного финансирования, социального обеспечения, здравоохранения, внешней политики, энергоснабжения, развития транспортной инфраструктуры, образования, культуры, исполнения налогового законодательства.
Бадра Гунба особо подчеркнул, что правительство должно интенсивно работать над решением текущих вопросов, не дожидаясь формирования нового состава Кабинета министров.
Исполняющему обязанности премьер-министра Владимиру Делба поручено обеспечить слаженную работу правительства.
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