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Абхазия Информ

ДАНИЕЛЬ ОРТЕГА ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Понедельник, 03 марта 2025 17:36
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ДАНИЕЛЬ ОРТЕГА ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Президент Никарагуа Даниель Ортега поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента. В поздравлении говорится:

«Его Превосходительству Бадре Гунба избранному президенту Республика Абхазия

Дорогой брат избранный президент,

От имени нашего народа и Правительства Примирения и Национального Единства, а также от нас лично, от нашей благословенной и навсегда свободной Никарагуа, мы выражаем самые искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю Вашей победы на президентских выборах, состоявшихся вчера, 1 марта, в братской для нас стране, при образцовом, суверенном и достойном участии семей дорогого абхазского народа. Мы также выражаем глубокое уважение и признание мужеству абхазского народа, который продолжает в полной мере осуществлять свое священное право на самоопределение, национальный суверенитет и независимость.

Брат президент,

Мы хотим подтвердить Вам нашу твердую и непоколебимую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности, уважительного и братского сотрудничества, которые объединяют и укрепляют нас.

Мы уверены, что и впредь будем вместе работать над построением Мира во имя науки, мира, культуры и укреплений отношений уважения, дружбы, солидарного сотрудничества и справедливого развития народов, общественных движений, политических сил и правительств всего мира.

Примите наши братские объятия с любовью никарагуанских семей.

Даниэль Ортега Сааведра Росарио Мурильо».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 03 марта 2025 17:52

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