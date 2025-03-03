ДАНИЕЛЬ ОРТЕГА ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

От имени нашего народа и Правительства Примирения и Национального Единства, а также от нас лично, от нашей благословенной и навсегда свободной Никарагуа, мы выражаем самые искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю Вашей победы на президентских выборах, состоявшихся вчера, 1 марта, в братской для нас стране, при образцовом, суверенном и достойном участии семей дорогого абхазского народа. Мы также выражаем глубокое уважение и признание мужеству абхазского народа, который продолжает в полной мере осуществлять свое священное право на самоопределение, национальный суверенитет и независимость.

Брат президент,

Мы хотим подтвердить Вам нашу твердую и непоколебимую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности, уважительного и братского сотрудничества, которые объединяют и укрепляют нас.

Мы уверены, что и впредь будем вместе работать над построением Мира во имя науки, мира, культуры и укреплений отношений уважения, дружбы, солидарного сотрудничества и справедливого развития народов, общественных движений, политических сил и правительств всего мира.

Примите наши братские объятия с любовью никарагуанских семей.

Даниэль Ортега Сааведра Росарио Мурильо».