ДАНИЕЛЬ ОРТЕГА ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 3 марта 2025. Абхазия-Информ. Президент Никарагуа Даниель Ортега поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента. В поздравлении говорится:
«Его Превосходительству Бадре Гунба избранному президенту Республика Абхазия
Дорогой брат избранный президент,
От имени нашего народа и Правительства Примирения и Национального Единства, а также от нас лично, от нашей благословенной и навсегда свободной Никарагуа, мы выражаем самые искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю Вашей победы на президентских выборах, состоявшихся вчера, 1 марта, в братской для нас стране, при образцовом, суверенном и достойном участии семей дорогого абхазского народа. Мы также выражаем глубокое уважение и признание мужеству абхазского народа, который продолжает в полной мере осуществлять свое священное право на самоопределение, национальный суверенитет и независимость.
Брат президент,
Мы хотим подтвердить Вам нашу твердую и непоколебимую приверженность дальнейшему укреплению уз дружбы, солидарности, уважительного и братского сотрудничества, которые объединяют и укрепляют нас.
Мы уверены, что и впредь будем вместе работать над построением Мира во имя науки, мира, культуры и укреплений отношений уважения, дружбы, солидарного сотрудничества и справедливого развития народов, общественных движений, политических сил и правительств всего мира.
Примите наши братские объятия с любовью никарагуанских семей.
Даниэль Ортега Сааведра Росарио Мурильо».
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