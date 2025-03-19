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Абхазия Информ

БУДНИ АРТЕКА

Новости Среда, 19 марта 2025 19:40
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БУДНИ АРТЕКА

Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ. Участниками третьей международной смены «Крым. Артек» стали две тысячи школьников из России, Абхазии, Армении и Южной Осетии.   За 21 день пребывания в лагере ребята примут участие в мотивационных встречах, мастер-классах и творческих конкурсах.

«Проявлять себя в мероприятиях в таком престижном лагере для меня очень ценно. Я хочу сказать большое спасибо, что тут оказалась и смогла обрести новых друзей, с которыми буду и дальше общаться после лагеря», – говорит школьница из Абхазии Даниела Сакания.

В программе есть и образовательный трек: интенсивы, дискуссионные площадки и мероприятия, посвященные 80-летию «Великой Победы» и 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Школьники уже приняли участие в марафоне «Крымская весна», встретились с очевидцами тех дней, узнали об историческом пути и развитии Крыма и Севастополя.

Напомним, что квота для детей из Абхазии была увеличена в три раза, в лагерь отправился 101 школьник, благодаря договоренностям Бадры Гунба с российским руководством.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 19 марта 2025 19:43

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