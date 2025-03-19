БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ «ДИОСКУРИАДА»
Сухум. 19 марта 2025. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «Диоскуриада».
Тираж: 100 000 шт.
Диаметр: 22,00+0,25-0,05
Материал: Сталь с латунным гальванопокрытием
Масса изделия: 5,00±0,15 г.
Номинал: 1 апсар
Качество: Анциркулейтед
Художник: Джапуа Б.Р.
Дата выпуска: 20.03.2025 г.
Каталожный номер: 0130
Аверс: в верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение Государственного герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом указан номинал монеты: 1 апсар. В правой части – обозначение Московского монетного двора. В нижней части монеты рельефные надписи мелким шрифтом «Аҧсны Абанк» в пять строк и год чеканки «2025» вдавленным шрифтом.
Реверс: в центральной части изображена медная монета древней Диоскуриады (города, располагавшегося в районе современного Сухума) – дихалк конца II - начала I веков до н.э. Центральным сюжетом изображения являются шапки братьев Диоскуров – мифических персонажей, участвовавших в походе аргонавтов за «Золотым руном». Над шапками располагаются шестилучевые «понтийские» звезды. Изображение монеты окружено точечным орнаментом.