БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ «ДИОСКУРИАДА»

Материал: Сталь с латунным гальванопокрытием

Масса изделия: 5,00±0,15 г.

Номинал: 1 апсар

Качество: Анциркулейтед

Художник: Джапуа Б.Р.

Дата выпуска: 20.03.2025 г.

Каталожный номер: 0130

Аверс: в верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение Государственного герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом указан номинал монеты: 1 апсар. В правой части – обозначение Московского монетного двора. В нижней части монеты рельефные надписи мелким шрифтом «Аҧсны Абанк» в пять строк и год чеканки «2025» вдавленным шрифтом.

Реверс: в центральной части изображена медная монета древней Диоскуриады (города, располагавшегося в районе современного Сухума) – дихалк конца II - начала I веков до н.э. Центральным сюжетом изображения являются шапки братьев Диоскуров – мифических персонажей, участвовавших в походе аргонавтов за «Золотым руном». Над шапками располагаются шестилучевые «понтийские» звезды. Изображение монеты окружено точечным орнаментом.