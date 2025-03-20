ВСТРЕЧА И.О. ПРЕЗИДЕНТА С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ГУАДА

На встрече с местными жителями обсуждались насущные проблемы.

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ . Перед началом встречи и.о. главы государства Бадра Гунба возложил цветы к мемориалу погибшим в ОВНА 1992-93 гг. В мероприятии также приняли участие избранный вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба.

Бадра Гунба также принял участие в открытии спортивного зала при Гуадской школе, в котором были осуществлены ремонтные работы при содействии государства.

«Оказание селам поддержки – это приоритет для государства, это наша обязанность. Вы заслуживаете большего», – сказал Гунба.