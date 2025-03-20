БЫВШЕМУ ДИРЕКТОРУ РУП «АБХАЗТОП» НАЗНАЧЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА В СУММЕ 1, 5 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ . Приговором Сухумского городского суда бывший генеральный директор РУП «Абхазтоп» Авидзба Беслан Иванович признан виновным и осужден по 8-ми эпизодам ч.4 ст. 157 УК РА (присвоение имущества в особо крупном размере) и одному эпизоду ч.4 ст. 156 УК РА (мошенничество совершенное в особо крупном размере) по совокупности преступлений к 12 годам л/с с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Авидзба Б.И. судом признан виновным в хищении путем присвоения и мошенничества в период с 2016 по первое полугодие 2020 гг. денежных средств подведомственной ему организации РУП «Абхазтоп», в особо крупном размере в сумме 144 172 826 руб.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала приговор Сухумского городского суда в отношении Авидзба Б.И. в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Сторона защиты просила суд отменить вышеуказанный приговор и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, в связи с процессуальными нарушениями и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда РА от 18.03.2025г. при особом мнении судьи Верховного суда РА Кварчия Р.В., отказано в удовлетворении кассационной жалобы, но при этом в резолютивную часть приговора Сухумского городского суда внесены изменения в части назначенных наказаний с применением ст. 59 УК РА (исключительные смягчающие обстоятельства) окончательно по всем вмененным эпизодам Авидзба Б.И. назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 500 000 рублей в доход государства.

Гражданский иск на сумму более 144 миллионов рублей в пользу ГК «Абхазтоп» оставлен без изменений.

По получении полного текста кассационного определения Верховного суда, будет принято решение о внесении представления в Президиум Верховного суда.