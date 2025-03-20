РУДОЛЬФ САКАНИЯ ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ . Приговором Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Верховного суда Пилия О.В. – Сакания Рудольф Родикович, 1981 года рождения, уроженец и житель Гудаутского района, обвиняемый в умышленном убийстве гражданина Цоцория Р.В., имевшее место 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье, а также незаконном хранении перевозке огнестрельного оружия признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 99 УК РА (умышленное убийство) и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевших – супруги и матери погибшего на общую сумму 1 миллион рублей удовлетворен судом и будет взыскан с подсудимого.

Сакания Р.Р. вину в предъявленном обвинении ни в ходе предварительного ни в ходе судебного следствий не признал.

Как сообщалось ранее, Сакания Р.Р. скрывавшийся от органов расследования более 12 лет – был задержан 17 ноября 2023 года.

Названное лицо считается невиновным, до вступления приговора в законную силу.