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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Четверг, 20 марта 2025 18:37
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МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ. В средствах массовой информации появились сообщения об ограничениях на пересечение абхазо-российской государственной границы гражданами Республики Абхазия, владеющими также гражданством Российской Федерации.

Министерство иностранных дел сообщает, что ведутся консультации с профильными российскими ведомствами. На данный момент никаких изменений в режиме пересечения абхазо-российской государственной границы нет.

Республика Абхазия ссылается на то, что режим пересечения абхазо-российской государственной границы регулируется межправительственным соглашением о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации от 2 октября 2009 года, в соответствии с которым граждане Республики Абхазия и граждане Российской Федерации могут пересекать абхазо-российскую государственную границу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Республики Абхазия или Российской Федерации.

По итогам консультаций с российскими коллегами, Министерство иностранных дел Абхазии предоставит дополнительную информацию по данному вопросу.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 марта 2025 18:49

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