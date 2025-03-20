МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СООБЩЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ
Сухум. 20 марта 2025. Абхазия-Информ. В средствах массовой информации появились сообщения об ограничениях на пересечение абхазо-российской государственной границы гражданами Республики Абхазия, владеющими также гражданством Российской Федерации.
Министерство иностранных дел сообщает, что ведутся консультации с профильными российскими ведомствами. На данный момент никаких изменений в режиме пересечения абхазо-российской государственной границы нет.
Республика Абхазия ссылается на то, что режим пересечения абхазо-российской государственной границы регулируется межправительственным соглашением о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации от 2 октября 2009 года, в соответствии с которым граждане Республики Абхазия и граждане Российской Федерации могут пересекать абхазо-российскую государственную границу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Республики Абхазия или Российской Федерации.
По итогам консультаций с российскими коллегами, Министерство иностранных дел Абхазии предоставит дополнительную информацию по данному вопросу.
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