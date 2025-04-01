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Абхазия Информ

В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ, ДВИЖЕНИЕ НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА ОГРАНИЧАТ

Новости Вторник, 01 апреля 2025 21:53
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В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ, ДВИЖЕНИЕ НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА ОГРАНИЧАТ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Общественный порядок и безопасность во время инаугурации президента Республики Абхазия обеспечивает личный состав Министерства внутренних дел. Согласно плана расстановки сил и средств, утвержденного и.о. министра ВД Робертом Киут, в организации обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения торжественной церемонии инаугурации избранного президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба задействовано порядка 150 сотрудников милиции из числа личного состава центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел, Госавтоинспекции МВД.

2 апреля частично будет ограничено движение автотранспорта по улице Лакоба от пр. Леона до ул. Званба. От пр. Аиааира до набережной Махаджиров движение по ул. Званба перекрывается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 01 апреля 2025 21:56

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