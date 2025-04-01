В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ, ДВИЖЕНИЕ НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ СУХУМА ОГРАНИЧАТ

Сухум. 1 апреля 2025. Абхазия-Информ. Общественный порядок и безопасность во время инаугурации президента Республики Абхазия обеспечивает личный состав Министерства внутренних дел. Согласно плана расстановки сил и средств, утвержденного и.о. министра ВД Робертом Киут, в организации обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения торжественной церемонии инаугурации избранного президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба задействовано порядка 150 сотрудников милиции из числа личного состава центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел, Госавтоинспекции МВД.