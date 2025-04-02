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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 03 апреля 2025 00:53
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БАДРА ГУНБА ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 2 апреля 2025. Абхазия-Информ. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба в среду, 2 апреля, принес присягу в присутствии депутатов Парламента Абхазии и судей Конституционного суда. Торжественная церемония вступления в должность началась в 12:00. Она проходила в Большом зале заседаний Кабинета министров РА. На ней присутствовали представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены ЦИК, многочисленные гости. Для участия в церемонии инаугурации в абхазскую столицу прибыли делегации Российской Федерации, Никарагуа и Венесуэлы, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики.

Открывая торжественную церемонию инаугурации, спикер Парламента Лаша Ашуба сказал: «Многонациональный народ Республики Абхазия сделал свой выбор, выразив надежду на то, что это будет служить динамичному развитию страны, улучшению благосостояния граждан и укреплению их уверенности в завтрашнем дне».

Ашуба отметил, что Парламент Республики Абхазия готов к совместной деятельности с президентом по осуществлению всех значимых для граждан страны инициатив.

На торжественной церемонии избранный президент Бадра Гунба, положив руку на текст Конституции РА, на абхазском языке принес присягу народу Абхазии в том, что он «приложит свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия».

Гунба поклялся строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики.

После принесения присяги был исполнен Государственный гимн Республики Абхазия. Бадре Гунба вручили атрибуты президентской власти – штандарт, печать с изображением герба Республики Абхазия, шашку, символизирующую роль президента как верховного главнокомандующего Вооруженными силами РА и абхазский посох (алабаща).

Президент выступил с краткой программной речью.

«Вступая в должность Президента Республики Абхазия и осознавая масштаб ответственности, возлагаемой на меня, обращаюсь ко всем соотечественникам, независимо от их национальной, религиозной принадлежности, политических взглядов и убеждений, со словами глубокой признательности за проявленную мудрость в период избирательной кампании», – сказал Гунба.

Президент подчеркнул, что власть, данная ему Конституцией и волей народа, будет направлена на служение государству, защиту его суверенитета и независимости, улучшение качества жизни граждан страны, её экономическое развитие.

Со вступлением в должность президента Бадру Гунба поздравили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, посол Венесуэлы в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, посол Никарагуа в Абхазии, министр-советник президента Никарагуа по внешней политике и международным отношениям Альба Асусена Торрес Мехия и советник президента Приднестровской Молдавской Республики Павел Прокудин.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 03 апреля 2025 00:56

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