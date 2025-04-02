БАДРА ГУНБА: ВЛАСТЬ, ДАННАЯ МНЕ КОНСТИТУЦИЕЙ И ВОЛЕЙ НАРОДА, БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ

Вступая в должность Президента Республики Абхазия и осознавая масштаб ответственности, возлагаемой на меня, обращаюсь ко всем соотечественникам, независимо от их национальной, религиозной принадлежности, политических взглядов и убеждений, со словами глубокой признательности за проявленную мудрость в период избирательной кампании.

Несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, нам удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав.

Убеждён в том, что, какие бы политические предпочтения ни имели наши граждане, нас всех беспокоит и объединяет одно – будущее независимого абхазского государства.

В этот торжественный день я благодарю членов Центральной, а также окружных и участковых избирательных комиссий за их труд и высокий профессионализм. Не могу не выразить слова искренней признательности нашей большой команде - работникам избирательных штабов, агитаторам, активистам, наблюдателям, которые честно выполнили свой гражданский долг.

Уважаемые коллеги,

32 года назад под руководством Владислава Григорьевича Ардзинба народ Абхазии одержал Победу. В честь 80-летия великого лидера 2025 год объявлен мною годом Владислава Ардзинба. И нынешнее, и грядущие поколения будут свято чтить память об основателе современного абхазского государства и следовать идеям, которым он посвятил свою жизнь.

Самым значимым событием в современной истории Абхазии после Победы в Отечественной войне народа Абхазии стало признание независимости нашей страны Российской Федерацией, а при её содействии - и рядом других стран.

Это эпохальное событие неразрывно связано с именем второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша. Его человеческие качества, дипломатичность, патриотизм, несомненно, сыграли ключевую роль в достижении этой очень важной цели. Мы, их политические наследники, обязаны делать всё возможное, чтобы сохранить и приумножить достигнутые завоевания.

Для развития страны мы должны преодолеть внутренние разногласия ради достижения великих целей, за которые боролись наши предки. Новейшая история Абхазии доказала, что, будучи единым, наш народ способен на достижение самых высоких результатов. Отечественная война 1992-1993 годов бросила вызов самому существованию нашего этноса. Перед абхазским народом встал выбор - бороться или исчезнуть. Благодаря героизму наших воинов и мудрости лидеров национально-освободительного движения Абхазия обрела независимость и получила исторический шанс на развитие своей государственности.

Политическая конкуренция – неотъемлемый элемент любого демократического общества. Абхазская культура всегда подразумевала свободу слова, самовыражения и диалог на равных между представителями самых разных социальных групп. Однако существует разница между конкуренцией идей и популизмом.

Призывы к насилию во имя «добра» в кавычках всякий раз заканчиваются провалом и разочарованием общества. Демократия – это не вседозволенность, а уважение к нормам и институтам государства. В своей работе я буду добиваться последовательного укрепления органов государственной власти, чей авторитет и легитимность будут подкрепляться законностью и эффективностью принимаемых решений.

Нам необходимо воспитывать и продвигать во власть активную и грамотную молодежь. Конкурс «Команда Абхазии» и другие проекты, реализуемые в стране, – это социальный лифт для патриотичных и неравнодушных молодых людей, из которых формируется кадровый резерв для всех уровней государственного управления. В условиях поляризации абхазского общества конкурсный отбор людей на госслужбу – еще одна возможность к преодолению раскола.

Сегодня страна живет и развивается в новых реалиях. Всем очевидно, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления.

В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции. Я намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти. Уверен, что при конструктивном настрое вместе мы придём к результатам, отвечающим современному этапу развития государства.

Мы продолжим работу по развитию социально-ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны. Будем стремиться к повышению благосостояния наших учителей, медицинских работников, деятелей культуры и спорта, качественному улучшению материального-технического обеспечения базовых отраслей – образования, здравоохранения, энергетики, правоохранительной системы и других направлений.

Мы живем в эпоху перемен – геополитических изменений, которые коснутся всех без исключения. В этих условиях нам, как независимому государству, необходимо определить свое место в новом мировом укладе, понять нашу роль и цели. Независимость нашей страны – одна из фундаментальных ценностей, которую разделяют все граждане Абхазии. В условиях растущей международной напряженности в мире, в том числе в Закавказье, курс на сохранение и укрепление суверенитета становится все более непростым.

К счастью, на этом пути у нас есть друзья и союзники: признав независимость Абхазии в 2008 году, Российская Федерация взяла на себя фундаментальные обязательства по поддержке суверенитета нашей страны. Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования.

Народ Абхазии благодарен руководству Российской Федерации, лично Владимиру Владимировичу Путину за помощь и поддержку, которые на протяжении многих лет оказываются нашей стране. И самое главное - за осуществление многовековой мечты абхазского народа - признания независимости нашего государства.

Уважаемые присутствующие!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это величайшее событие в мировой истории, ставшее символом мужества, массового героизма, несгибаемой воли к свободе и достойной жизни. По праву считая себя наследниками Великой Победы, мы гордимся подвигом наших предков.

Сегодня, когда Россия ведёт борьбу за сохранение своего государственного суверенитета, за установление справедливого миропорядка, Абхазия всецело на стороне своего стратегического союзника. Наши бойцы бок о бок со своими российскими братьями сражаются на фронтах специальной военной операции. Нет сомнений в том, что цели СВО будут достигнуты.

Уважаемые коллеги!

Сегодня с нами наши друзья. Я приветствую Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Сергей Владиленович, выражаю Вам искреннюю благодарность за поддержку, которую Вы оказываете нашей стране. Мы гордимся тем, что Вы являетесь уроженцем Абхазии.

Приветствую Президента братской Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева. С народом Южной Осетии нас связывают особые отношения, совместная борьба за свободу и взаимная поддержка в самые трудные времена. Мы помним об этом и дорожим нашим братством.

Сердечно приветствую глав республик Северного Кавказа, с которыми нас связывают братские узы, глав и представителей субъектов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, делегации Республики Никарагуа, Боливарианской Республики Венесуэла, Приднестровской Молдавской Республики. Уверен в том, что нас ждет большая работа по укреплению сотрудничества, расширению деловых контактов, взаимодействию по самому широкому спектру вопросов.

Уважаемые друзья, дорогие соотечественники!

В завершение ещё раз хочу заверить вас: власть, данная мне Конституцией и волей народа, будет направлена на служение государству, защиту его суверенитета и независимости, улучшение качества жизни граждан страны, её экономическое развитие.

Мы сделаем всё возможное для сохранения нашей уникальной культуры, языка и богатой истории.

Благодарю за доверие.

Шьардаамҭа! Нагӡара ақәзааит Аҧсынра!